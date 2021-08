B. Valero "stuzzica" Conte: "L'anno scontro compiti precisi, ora c'è fantasia"

Nella giornata di ieri, oltre all'esordio stagionale in campionato dell'Inter campione d'Italia, c'è stato anche l'esordio dell'ex centrocampista nerazzurro, Borja Valero, come opinionista per l'emittente DAZN. A fine primo tempo, con i nerazzurri in vantaggio per 2-0 sulla compagine ligure, Borja Valero ha commentato la prestazione del centrocampo interista, definendo il lavoro dei suoi interpreti assai diverso da quanto visto nelle ultime due stagioni sotto la guida di Antonio Conte. Di seguito le sue parole:

"Mi ha colpito molto il lavoro del centrocampo. L'anno scorso si vedevano ruoli ben precisi, ogni giocatore era nel suo ruolo e non si muovevano dalle impostazioni tattiche dell'allenatore. Invece in questo primo tempo abbiamo visto un centrocampo dell'Inter che si muoveva molto, i giocatori si spostavano e creavano nuove situazioni. Credo che questa sia una cosa molto bella e credo che l'Inter ha fatto un ottimo primo tempo proprio per questo motivo".

Le parole di Borja Valero, un vero professore del centrocampo, sembrano confermare l'impressione di tifosi e addetti ai lavori sulla nuova Inter di Simone Inzaghi, che sembra aver abbandonato la rigidità tattica sposata durante il regno del tecnico leccese. Naturalmente i banchi di prova più importanti devono ancora arrivare, ma l'inizio è sicuramente promettente.