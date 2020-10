Avversari Champions, Hazard:” Contento del mio rientro in campo”

Dopo il pareggio all’ultimo soffio di ieri, il Real Madrid si appresta ad affrontare l’Inter il prossimo martedì, in una partita che potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre nell’economia del girone.

Proprio per la società madrilena, ieri, intorno al minuto 70, ha fatto il suo rientro in campo dopo l’infortunio, l’esterno belga Eden Hazard che ha parlato così dopo la partita:” Per come è arrivato, questo, è un pareggio che sa tanto di vittoria, visto che fino agli ultimi minuti stavamo perdendo per 2-0. Ora sono qui, sono tornato e sono molto contento. Voglio solo giocare a calcio”.

Pericolo in più per l’Inter in vista della Champions, per un girone che rischia di compromettersi solo a metà delle partite giocate. Non passare quest’anno sarebbe davvero molto grave.