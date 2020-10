Ausilio: "Skriniar e Ranocchia restano. Non sono previsti nuovi arrivi"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Benevento-Inter. Tanti i temi toccati dal dirigente nerazzurro, il quale ha parlato soprattutto di mercato e del futuro di Andrea Ranocchia e Milan Skriniar. Di seguito le sue parole:

"Ranocchia? Resta all'Inter. Abbiamo parlato con il Genoa ma alla fine, dopo aver valutato la situazione con Conte, pensiamo che Andrea possa essere utile sia in campo che nello spogliatoio. Ha senso di appartenenza e resterà qui per tutta la stagione. Skriniar? Abbiamo ribadito al Tottenham che il giocatore non è sul mercato e non abbiamo ricevuto offerte particolari. Non posso fare altro che ribadire che Skriniar resterà qui."

Ausilio infine ha parlato anche del mercato in entrata: " A livello numerico siamo a posto, anzi, ci sono da definire un paio di uscite e sappiamo anche i nomi, inutile nascondersi. Non sono previsti nuovi inserimenti, se non tramite le uscite."