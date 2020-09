Ausilio: "Mercato difficile, serve cedere. Nainggolan? Può restare"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, chiarendo le strategie dei nerazzurri in questa sessione di calciomercato. Di seguito le sue parole.

"Tonali? Non si può dire di avere in mano un giocatore se non hai neanche trattato con il club di appartenenza. Ci piaceva, ma al momento l'Inter non può fare investimenti di questo tipo, non era una priorità. Prima serve sfoltire a centrocampo, e questo è un mercato dove si fa fatica a vendere. Nainggolan? Ha ancora due anni di contratto con l'Inter e avrà le sue opportunità se saprà sfruttarle. Vidal? Vediamo, se ci sarà l'occasione saremo attenti."

Ausilio ha parlato anche di Lautaro, Messi e del rapporto con Conte: " Non so da chi siano partite queste voci, tutti vorrebbero Messi ma poi c'è la realtà. Serve un mercato attento e oculato. Lautaro? Non è mai iniziata una trattativa per la sua uscita, fino a luglio c'era una clausola, dal giorno dopo era fuori dal mercato. Io ho rinnovato il mio contratto pochi mesi e con tutta l'Inter, in particolare con Conte, c'è un rapporto di dialogo quotidiano: tutto il club ragiona nella stessa direzione."