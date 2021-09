Auguri a Van der Meyde, 42 anni oggi: il sito dell'Inter lo celebra

Compie oggi gli anni Andy Van der Meyde, ex esterno offensivo olandese che ha collezionato, come ricorda il sito ufficiale dell’Inter, 54 presenze e 4 reti in nerazzurro vincendo una Coppa Italia nel 2004/05. Al giocatore, acquistato nel 2003 e a Milano per due stagioni, gli auguri della stessa società nerazzurra, pubblicati sul sito ufficiale della società.

Una parentesi, quella di Van der Meyde in nerazzurro, condizionata da una situazione mentale piuttosto delicata da parte dell’olandese, che da subito ebbe dei dubbi. Aveva nostalgia di casa e nonostante l'Inter fosse un club superiore all'Ajax sotto molti aspetti, incluso quello economico, lui sarebbe voluto tornare a casa. "Poi un giorno arriva l’offerta dell’Inter: 8 milioni. Accettai, nonostante l’allenatore, Ronald Koeman, non mi ritenesse ancora pronto per l’estero. Dopo una settimana a Milano, telefonai a David Endt implorandolo di riportarmi a casa. I soldi possono anche tenerseli, gli dissi. Mi consumava la nostalgia. Passare dall’Ajax all’Inter è stato come lasciare un negozio di paese per una multinazionale. Tutto estremamente professionale, un giro di soldi pazzesco, il presidente che dopo ogni vittoria allungava ai giocatori 50 mila euro a testa", le parole di Andy rilasciate qualche tempo fa.

Ne abbiamo fatto un ritratto qualche tempo fa, oggi invece Andy va semplicemente celebrato per ciò che è riuscito comunque a portare all’Inter. 42 anni oggi per l’olandese, cecchino olandese che, nonostante gli eccessi in una carriera costellata da alti e bassi, non può essere dimenticato dalla tifoseria nerazzurra. Auguri Andy, da parte di tutta la redazione di Inter Dipendenza.