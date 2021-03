Audero ricorda: "Samp ultima a battere l'Inter, che soddisfazione!"

Intervistato da One Football, il portiere della Sampdoria mostra tutta la sua soddisfazione nell'essere stata l'ultima squadra ad aver battutto l'Inter in campionato, nella partita persa dai nerazzurri per 2-1 a Marassi.

Ecco le sue parole: "Ho tanti bei ricordi, ma rimanendo all'attualità, non posso che dire Sampdoria-Inter. Abbiamo giocato una grande partita contro la squadra più forte del campionato. Siamo stati gli ultimi a batterli prima di questa striscia di vittorie e questo da ancora più valore alla nostra vittoria".

Il portiere ha, poi, continuato: "In quella partita ho parato un rigore ad Alexis Sanchez, sullo 0-0. Se avesse segnato, la partita sarebbe andata diversamente, ma fortunatamente ho respinto il pallone. Ecco perchè è la mia prestazione preferita della stagione".