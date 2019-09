Attenta Inter, l'allenatore dello Slavia Praga è agguerrito: le parole

Sarà un San Siro gremito di tifosi quello che domani sera ospiterà la sfida inaugurale dell'Inter della Champions League 2019/2020. A presenziare il match, saranno presenti oltre 65.000 spettatori.

Un clima senza dubbio rovente che non sembra affatto spaventare il tecnico dei cechi, Jindřich Trpišovský. "Credo fermamente che se ci basiamo sulle prestazioni in Europa della scorsa stagione, ad essere decisivi saranno solo gli errori che commetteremo. Daremo battaglia, non vogliamo arrenderci prima del tempo".

Questo è quanto riferito dall'allenatore dello Slavia Praga. Quella di domani può essere, almeno sulla carta, la sfida più semplice del girone, ma il tecnico interista Antonio Conte non vuole che i suoi sottovalutino l'avversario.