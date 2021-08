Attacco Inter, è Correa il preferito dei tifosi. I risultati del sondaggio

Dopo aver sistemato la fascia destra con l’acquisto di Denzel Dumfries dal Psv Eindhoven e l’attacco con Edin Dzeko, la dirigenza nerazzurra so concentrerà in queste ultime settimane di mercato per acquistare un altro attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Sono diversi i nomi accostati all’Inter negli ultimi giorni, tra cui spiccano soprattutto quelli di: Joaquin Correa della Lazio, Duvan Zapata dell’Atalanta, Lorenzo Insigne del Napoli e Moise Kean dell’Everton. Nella giornata di ieri vi abbiamo chiesto attraverso un sondaggio pubblicato sui nostri canali Twitter il vostro preferito tra i quattro attaccanti elencati sopra. Un sondaggio durato 24 ore che ha coinvolto oltre 1500 persone. Tra i quattro attaccanti accostati ai nerazzurri, il preferito dei tifosi nerazzurri è Joaquin Correa della Lazio. Il Tucu, secondo molti tifosi, avrebbe le caratteristiche giuste per il modulo e lo stile di gioco di Simone Inzaghi.

Al secondo posto spicca al 27% Moise Kean. L’attaccante attaccante vorrebbe lasciare l’Everton dopo una buona stagione trascorsa in prestito al Psg e i buoni rapporti tra i nerazzurri e Raiola potrebbero facilitare l’affare. Le sue doti tecniche e specialmente la sua giovane età, secondo molti partecipanti al sondaggio, lo renderebbero il profilo giusto per l’attacco nerazzurro.

Con il 22% dei voti abbiamo invece Duvan Zapata dell’Atalanta. L’ex Napoli e Udinese è considerato da molti il profilo più simile a Romelu Lukaku, ma la valutazione fatta dall’Atalanta sarebbe ritenuta troppo eccessiva anche dai tifosi. All’ultimo posto c’è sorprendentemente Lorenzo Insigne con solo il 14% dei voti. Il giocatore non sarebbe ritenuto adatto al 3-5-2 di Simone Inzaghi, in quanto ha quasi sempre giocato sia al Napoli che in nazionale come esterno sinistro offensivo.