Atalanta-Inter probabili formazioni: Skriniar dal 1’, Lukaku convocato?

L’Inter domani tornerà in campo per affrontare in trasferta l’Atalanta nella settima giornata di questo campionato. Gli uomini di Antonio Conte con una vittoria potrebbero sorpassare il club bergamasco in classifica e provare ad accorciare la distanza dal Milan capolista.

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte schiererà il suo solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. Sulla fascia sinistra confermato Young, mentre sulla destra potrebbe rifiatare Hakimi con Darmian titolare. A centrocampo torna titolare Gagliardini con ai suoi lati Barella e uno tra Vidal e Brozovic, con il cileno al momento favorito. In attacco non ci sarà ancora Lukaku, il belga non è al meglio della condizione, ma dovrebbe comunque stare panchina. Il tandem d’attacco sarà composto da Sanchez e Lautaro.

Gasperini sarà costretto a fare a meno di De Roon e Gosens. Solito schieramento con Sportiello in porta, in difesa esserci Toloi, Palomino e Djimsiti. In mediana dovrebbe partire da titolare Pasalic al fianco di Freuler. Sulla fascia destra Hateboer, possibile sorpresa sulla fascia opposta, con il giovane Ruggeri favorito su Mojica. In attacco Gomez e Ilicic a supporto di Zapata