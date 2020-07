Atalanta Inter probabili formazioni: Eriksen ancora in panchina

Domani sera alle 20.45 andrà in scena l’ultimo match di campionato tra Atalanta e Inter. Il club milanese è momentaneamente secondo a quota 79 punti, con Atalanta e Lazio a 78. Gli uomini di Conte sono quindi obbligati a vincere per assicurarsi matematicamente il secondo posto in classifica.

Come riporta Sportmediaset, l’Inter scenderà in campo con il solito 3-4-1-2 con Handanovic tra i pali; Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In mediana Brozovic e Barella con Candreva e Young sulle fasce. Sulla trequarti dovrebbe partire da titolare Borja Valero con Eriksen ancora in panchina. In attacco Lukaku e Lautaro, al momento favorito su Sanchez.

Gasperini schiererà il suo 3-4-2-1 con Toloi, Caldara e Djimsiti davanti a Gollini. Sulle fasce Hateboer a destra e Gosens sulla sinistra. In mezzo al campo Freuler e De Roon. L’unico dubbio è chi tra Pasalic e Malinovskyi affiancherà Gomez sulla trequarti. In attacco confermato Zapata.