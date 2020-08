Atalanta-Inter, Marotta nel pre: "Mercato? Valuteremo a bocce ferme"

Atalanta-Inter, l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita dell'ultimo match della stagione: "Come stimoliamo la squadra prima dei match? Con gli stessi stimoli che fanno parte del dialogo quotidiano. Tutto ciò oscilla tra il proprio dovere e gli stimoli da far valere in campo".

Capitolo su Brozovic e su ciò che è successo in settimana: "Tra poco giocheremo. L'argomento l'abbiamo valutato, poi nei prossimi giorni ne parleremo con lui. Sanzione? È abbastanza scontato, non serve che aggiunga altro".

Voci per il futuro soprattutto in ottica mercato con il nome di Ndombelè accostato ai nerazzurri: "Ogni giorno si parla di trattative avviate, sempre tutto in teoria. Nella pratica affronteremo il rinnovamento della rosa, che comunque deve godere di tutto il rispetto visti i risultati attuali. Poi valuteremo tutto a bocce ferme".

Chiusura su eventuali promesse fatte a Conte per il suo compleanno e riguardanti Messi: "Ho già parlato di utopia giusto? Tradotto in un sinonimo calcistico è fantacalcio. Mi limito a dire solo questo".