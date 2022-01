Atalanta-Inter formazioni ufficiali: sorpresa in difesa, fuori Lautaro

Atalanta-Inter, tutto pronto al Gewiss Stadium per il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Una sfida che può rivelarsi decisiva per la corsa alla seconda stella per i nerazzurri, tra due squadre che occupano le zone alte della classifica. Ecco di seguito riportate le scelte ufficiali di formazione:

Gli uomini di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria all’ultimo respiro in Supercoppa, scendono in campo con il solito 3-5-2 con Sanchez e Dzeko coppia di attacco. Sulla fascia destra c’è Darmian, mentre alla sinistra confermato Perisic. Confermato anche il centrocampo titolare con Barella, Brozovic e Calhanoglu. Novità in difesa con D’Ambrosio al posto di De Vrij, con Skriniar e Bastoni.

Gian Piero Gasperini, alle prese con le pesanti assenze di Zapata, Gosens e Malinovsky, si affida al 3-4-2-1 con Pasalic e Pessina a supporto dell’unica punta Muriel. A centrocampo De Roon e Freuler con Pezzella e Koopmeiners. In difesa davanti a Musso la triade Demiral, Palomino e Djimsiti.

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Demiral; Palomino; De Roon, Freuler; Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel. Panchina: Rossi Sportiello Scalvini, Zuccon, Cittadini, Panada, Miranchuk, Zappacosta, Piccoli.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Sanchez. Panchina: Radu, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Vecino, Lautaro, Kolarov, Sensi, Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco