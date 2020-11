Atalanta-Inter formazioni ufficiali: riecco Skriniar, Sanchez con Lautaro

Le scelte ufficiali degli allenatori per Inter-Atalanta. Fuori Hakimi, chance per Darmian; Skriniar torna in campo dal primo minuto

Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida tra Atalanta e Inter, match valido per la settima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta in Champions League e sono chiamate a riscattarsi. Antonio Conte schiera il 3-4-1-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulla fascia destra rifiata Hakimi, al suo posto Darmian, sulla sinistra confermato Young. In mediana Vidal e Brozovic con Barella a supporto delle due punte Lautaro e Sanchez. Gasperini conferma il 3-4-2-1 con Sportiello tra i pali, linea difensiva composta da Toloi, Romero e Djimisiti con Hateboer e Ruggeri esterni a tutta fascia. In mediana Freuler e Pasalic, che ha vinto il ballottaggio con Pessina. In attacco Gomez e Malinovsky alle spalle dell’unica punta Zapata. ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer,Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Malinovsky, Zapata. INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.