Atalanta-Inter, due grandi assenze per la formazione bergamasca

Partita di Champions quest'oggi per l'Inter, contro il Real Madrid, ma già domenica c'è un'altra partita di fondamentale importanza, in ottica campionato, contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini. E proprio per la squadra orobica non arrivano buone notizie in vista di domenica.

Per i nerazzurri bergamaschi, infatti, mancheranno due calciatori fondamentali come Robin Gosens, alle prese con un problema al polpaccio e De Roon. I due giocatori hanno già saltato il match di campionato contro il Crotone, così come salteranno la partita di stasera contro il Liverpool.

Problemi per la Dea, che probabilmente sostituirà i due assenti con De Paoli e Mojica.