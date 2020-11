Atalanta-Inter, Conte pensa a due importanti esclusioni: Lukaku resta in dubbio

Domenica pomeriggio alle ore 15:00 i nerazzurri torneranno in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. L’Inter è chiamata a riscattarsi dopo il pareggio contro il Parma e la sconfitta contro il Real Madrid. Mentre il club bergamasco è reduce dalla pesante sconfitta in Champions League contro il Liverpool.

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte sarà costretto a rinunciare ancora a Lukaku, il belga non è ancora al meglio della condizione e nel caso in cui dovesse riuscire a recuperare dovrebbe partire dalla panchina. In attacco favorito Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro potrebbe lasciare in panchina anche Hakimi e Vidal, non particolarmente brillanti nell’ultima partita.

Nerazzurri con il 3-5-1-2 con Handanovic tra i pali, difesa con De Vrij, Bastoni e uno tra Skriniar e D’Ambrosio. In centrocampo Brozovic e Gagliardini con Barella sulla trequarti. A destra nuova chance per Darmian, mentre a sinistra ballottaggio tra Perisic e Young. In attacco Lautaro e Sanchez.