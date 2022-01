Atalanta-Inter, chi al fianco di Sanchez? Inzaghi scioglie il dubbio

Atalanta-Inter, le ultimissime sulla formazione di Simone Inzaghi per il big match della ventiduesima giornata di Serie A.

A poche ore dal fischio d’inizio della delicata sfida al vertice del Gewiss Stadium. Simone Inzaghi sembrerebbe aver sciolto l’unico grande dubbio di formazione; ovvero chi schierare in attacco tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko al fianco di Alexis Sanchez.

Il cileno, autore del gol decisivo in Supercoppa, sta vivendo un ottimo periodo di forma e il tecnico avrebbe deciso di premiarlo concedendogli la chance di patire da titolare (leggi qui il nostro focus sul suo momento). Secondo quanto riportato da calciomercato.com, al suo fianco dovrebbe partire Edin Dzeko dall’inizio con l’argentino pronto ad entrare a partita in corso. La fisicità e lo stile di gioco del bosniaco sarebbero considerati ideali da Simone Inzaghi per infrangere il muro difensivo dell’Atalanta (potete leggere qui i possibili grandi duelli del match). Il club bergamasco, inoltre, è una delle vittime preferite dell’ex Roma, sono già sette i gol realizzati finora.

Per il resto dovrebbe essere confermato il solito e collaudato 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a capitan Handanovic. Sulla fascia destra Darmian in vantaggio su Dumfries, mentre sulla corsia opposta ci sarà Perisic. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. Inzaghi si affiderà dunque ai soliti noti nonostante l’impegnativa sfida contro la Juventus di mercoledì, il turnover è rimandato al match di Coppa Italia contro l’Empoli.