Atalanta-Inter 0-0 a fine primo tempo: poche occasioni da entrambe le parti

Si chiude senza reti il primo tempo tra Atalanta e Inter. Quarantacinque minuti con poche occasioni da ambo le parti, in cui le due squadre hanno preferito non scoprire il fianco alle incursioni avversarie, risultando però carenti in fase offensiva.

Per quanto riguarda l'Inter, l'occasione più pericolosa è arrivata al 10': Barella riesce a lanciare Darmian sulla fascia, e l'esterno nerazzurro trova con un passaggio di precisione Lautaro davanti al portiere. Provvidenziale l'intervento in scivolata di Romero che salva il risultato.

L'occasione più pericolosa per l'Atalanta invece arriva intorno alla mezz'ora, quando Hateboer prova a crossare la palla in area ma questa quasi sorprende Handanovic sul secondo palo. Il portiere sloveno riesce però ci mette il guantone spedendo la palla in corner.