Atalanta da scudetto? Gasperini: "Impossibile, disparità economica elevata"

In futuro l'Atalanta potrà competere seriamente per lo scudetto? Per il suo allenatore, Gian Piero Gasperini, si tratta di un sogno impossibile da realizzare nel calcio moderno. Di seguito le sue parole sull'argomento, rilasciate a Sky Sport al termine del match vinto dalla Dea in casa del Parma:

"Noi tra i favoriti per il prossimo scudetto? E' difficile per una società come l'Atalanta. Le indicazioni sono sempre quelle, c'è troppa disparità economica con i club più blasonati. Con questi meccanismi l'Atalanta non potrà mai partire per vincere il campionato; l'obiettivo è quello di migliorarsi stagione dopo stagione".