Atalanta a San Siro per la Champions? La Curva Nord interista sbotta

Nella giornata di ieri l'Atalanta ha richiesto di giocare le proprie partite di Champions League a San Siro. Una proposta che, visto il comunicato della Curva Nord, non è stata gradita dai tifosi nerazzurri. Questa la nota pubblicata dal tifo organizzato interista:

"Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia.

Ancora una volta ci vediamo costretti a manifestare civilmente il nostro disappunto e per questa ragione invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto in tutte le occasioni in cui veramente l’Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di champions.

Il nostro dovrà essere un presidio civile nel limite del nostro diritto di una libera frequentazione di un locale pubblico con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’assurdità di una scelta dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica.

ATALANTA A MILANO NO GRAZIE".