Asta sul forte calciatore dell'Inter: il duello è fra due top club

Non solo il Psg. Anche il Chelsea è piombato con prepotenza su Hakimi. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Si profila un'asta sull'esterno marocchino dell'Inter che potrebbe essere l'unico sacrificato di questa sessione di mercato.

Emerson Palmieri, intanto, è l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra. E' gradito a Simone Inzaghi ed è in cima alle preferenze per rinforzare le corsie laterali che, con il nuovo tecnico, dovranno continuare a sprintare.