Assemblea di Lega: Dal Pino duro con Juve e Inter per il comportamento tenuto

Nell'odierna assemblea tenuta quest'oggi, il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, non ha trattato il tema Superlega ma ha richiamato duramente Inter e Juventus per il comportamento tenuto in questi ultimi mesi.

“Il numero uno della Lega, in un discorso dai toni a tratti duri, ha voluto sottolineare come dietro le accuse di 7 club che hanno portato all'affossamento dell'affare coi private equity, ci fossero invece le trame di bianconeri e nerazzurri che lavoravano per abbracciare il progetto Superlega”

“Al termine del discorso, Dal Pino ha ribadito la sua volontà di continuare a portare avanti il lavoro in Lega, auspicando che si possa tornare al dialogo nell'interesse di tutti. Il tema Superlega sarà invece trattato in una successiva assemblea dei club, mentre oggi le società hanno hanno dato il via libera al bando per il pacchetto 2 dei diritti tv, che ricalcherà quello andato in asta in precedenza”. Così si legge sul noto sito Ansa in merito alla ricostruzione dell'incontro avvenuto quest'oggi.