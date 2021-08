Aspettando Lukaku, il Chelsea è SuperCampione d'Europa! Villarreal ko

Aspettando l'ufficialità dell'affare Lukaku, il Chelsea vince la Supercoppa Europea 2021. La squadra di Thomas Tuchel batte il Villarreal al termine di una partita infinita, decisa soltanto ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (e supplementari): Ziyech sblocca al 27', Gerard Moreno pareggia al 73', poi l'eroe è Kepa, messo in campo dal tecnico tedesco al 119'. L'errore decisivo è di Raul Albiol.

Senza molti dei protagonisti dell'Europeo, il Chelsea gioca un'ottima prima frazione, in cui controlla fino al vantaggio firmato dal trequartista marocchino Zyech prima della mezzora e rischia qualcosa solo nel finale. Kanté sembra già in ottima forma (anche se lascia il campo al 65'), Marcos Alonso domina sulla destra e l'ex Ajax si conferma l'uomo del momento, anche se è sfortunato perché deve alzare bandiera bianca poco prima dell'intervallo a causa di un infortunio alla spalla.

Gli spagnoli giocano compassati, soffrono le folate dei londinesi ma quando attaccano sono sempre pericolosi: Mendy deve superarsi su Dia, poi, a cavallo dei due tempi, arrivano due legni clamorosi. Sfortunati i due Moreno: Alberto spacca la traversa, Gerard va a sbattere contro il palo. Nella ripresa c'è in campo solo la squadra di Emery, che non vuole perdere la sua terza Supercoppa; Tuchel capisce le difficoltà dei suoi, troppo schiacciati, e fa entrare i "cervelli" Jorginho e Mount per provare a gestire qualche palla in più.

In pochi, forse, si sarebbero aspettati una prestazione così convincente del Sottomarino Giallo, penalizzato dai tanti problemi (focolaio di coronavirus compreso) che hanno caratterizzato il ritiro. E così, meritatamente, arriva il pareggio firmato dal solito Gerard Moreno, che diventa il miglior marcatore della storia del club con 83 reti (superato Giuseppe Rossi). A questo punto i vincitori dell'Europa League ci credono, ai Blues non resta che difendersi con tutte le residue energie, che però aumentano durante i tempi supplementari, quando Azpilicueta e compagni provano a prendere d'assalto la metà campo avversaria. Pulisic e Mount hanno due ottime occasioni, Asenjo nega il gol all'inglese e porta i suoi ai calci di rigore. Tuchel si gioca la carta Kepa, che ha la possibilità di far dimenticare la famosa lite con Sarri. E ci riesce, opponendosi al penalty di Raul Albiol, il settimo di una serie infinita come la partita. Aspettando Lukaku, arriva il ventesimo trofeo dell'era Abramovich.