Ashley Young andrà via a zero a giugno: dall'Inter a... l'Inter?

Ashley Young lascerà l'Inter a fine stagione a parametro zero, dopo un anno e mezzo in nerazzurro. Per lui sirene dalla MLS

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, Ashley Young lascerà l’Inter a fine stagione visto il contratto in scadenza. Su di lui ci sarebbe l’interessa dalla MLS, soprattutto da parte dell’Inter Miami di David Beckham che vorrebbe portarlo negli USA. Si sa, però, che la volontà dell’inglese è quella di tornare in patria con la maglia del suo Watford.