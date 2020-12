Asamoah:" All'Inter mi hanno trattato bene. Sono andato via senza problemi"

Dopo la risoluzione di contratto della scorsa estate, con buona uscita in favore del calciatore, Kwadwo Asamoah ha raccontato gli ultimi periodi della sua esperienza interista ai microfoni della BBC Sport Africa.

Ecco le parole del ghanese:" In futuro mi piacerebbe giocare in Ghana, ma non è ancora il momento. Ho parecchi anni ancora da giocatore in Europa prima di poter prendere una decisione del genere. So che in Ghana in molti vorrebbero fruire della mia esperienza".

Il centrocampista ha continuato:" Sono il tipo di ragazzo che non si lamenta anche quando non gioca. Preferisco sostenere i miei compagni di squadra perché voglio vincere. Ovviamente vorrei giocare anch'io, ma non andrei a dare fastidio, né andrei a chiedere al mio allenatore perché non mi lascia giocare. Preferisco spingere me stesso e sostenere la squadra".

Sull'esperienza all'Inter:" All'inizio della mia terza stagione nell'Inter ho visto che le cose andavano gradualmente peggiorando e la cosa migliore da fare è stata concentrarmi sul continuare (altrove ndr) la mia carriera. Avevo ancora un contratto e volevo assolutamente essere corretto con l'Inter. Tutti lì mi hanno sempre trattato molto bene, la società, la dirigenza ei miei compagni mi hanno sempre supportato. Sapevano che avevo sempre dato il massimo e mi stavo allenando duramente ogni giorno, quindi, quando ho spiegato loro la mia situazione, mi hanno capito. Ci siamo messi d'accordo e mi hanno lasciato andare senza problemi"