(AS) Lautaro Martinez incoronato in Spagna, critiche pesanti per il Barca

A Barcellona ricorderanno per lungo tempo il primo tempo della partita di ieri sera. Se ne fa interprete il quotidiano AS che riporta un giudizio pesantissimo : "lo 0-1 della fine del primo tempo è stata la migliore notizia per una squadra che ha lasciato impressioni estremamente negative. È difficile trovare una spiegazione per una squadra che per 45 minuti è stata un giocattolo nelle mani di un' Inter che ha perso l'opportunità di condannare nella prima parte e che ha finito per pagare pesantemente alla fine."

Gli elogi più importanti arrivano per Lautaro Martinez: "L'attaccante argentino è stato un incubo costante per la difesa Blaugrana, dove solo Ter Stegen ha evitato un passivo più ampio tirando una manata quasi impossibile a un colpo di testa dall'attaccante interista. Ma al di là delle giocate pericolose, la cosa peggiore era la sensazione che l'Inter avesse un piede sul collo del Barça."

Secondo As, Lautaro è staro strepitoso nel pressing alto sulla ripartenza dell'azione del Barca insieme ad Alexis Sanchez ed anche i dati parlano per lui: "un gol, tre tiri in porta, 12 passaggi nella metà campo avversaria e tre falli subiti."