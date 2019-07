AS - C'è uno scenario sorprendente per Icardi: tutto dipende da un fattore

Il quotidiano spagnolo AS, da sempre vicino ai club di Madrid apre ad uno scenario per il futuro di Mauro Icardi. Sulle sue tracce, infatti, non ci sarebbero solo Napoli e Juventus. Nelle ultime settimane si era parlato a lungo di un forte interessamento dell’Atletico Madrid nei confronti del centravanti dell’Inter, accantonato poi nelle scorse settimane.

Ora, però, questa pista torna in auge: secondo quanto si legge sul quotidiano sportivo spagnolo AS, infatti, i Colchoneros starebbero monitorando con attenzione la situazione Icardi, il cui rapporto con i nerazzurri è ormai rotto da mesi.

L’attaccante piace molto alla dirigenza dell’Atletico, ma il suo acquisto dipenderebbe dall’addio di Diego Costa, scenario che al momento sembra però complicato. Il ds Berta, però, tiene gli occhi fissi su Icardi senza perdere di vista la situazione. La pista Atletico Madrid non va sottovalutata.