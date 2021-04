Arturo Vidal, il box-to-box di Conte: recupero record per Bologna

Lo ha bramato per tre sessioni di mercato per la sua Inter, poi finalmente Conte ha potuto abbracciare di nuovo Vidal con i colori nerazzurri, dopo le vittorie insieme conquistate con la Juventus. Acquisto importante l’estate scorsa dal Barcellona, ma Arturo non ha rispettato del tutto le (altissime) aspettative sul suo conto.

Incarnazione del tuttocampista fisico come piace a Conte, Vidal ha avuto come grido positivo della stagione -forse l’unico- il gol segnato proprio alla sua ex Juventus, incappando per il resto in alcuni errori decisivi, specie in Champion’s.

Il centrocampista cileno, operato al menisco mediale del ginocchio sinistro lo scorso 12 marzo, ha tuttavia compiuto un mezzo miracolo tornando a disposizione tra i convocati già oggi, a nemmeno venti giorni dall’infortunio, per la gara di Bologna.

Un nuovo inizio per lui in maglia interista? Il popolo nerazzurro aspetta di rivedere il vero Re Arturo. Vedremo se Vidal avrà le giuste motivazioni per tornare a stupire l'Italia intera.