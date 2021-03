Arthur: "Champions obiettivo più grande. Credo al campionato"

"L’obiettivo più grande che avevamo era la Champions e quella non possiamo più provare a vincerla", svela così Arthur, ai microfoni di Sky Sport, l'obiettivo principale della Juventus d'inizio stagione.

Il centrocampista brasiliano, però, si consolerebbe con la vittoria della Serie A e della Coppa Italia: "È presto per fare un bilancio della stagione perché c’è un campionato aperto. Se vinciamo il campionato e la Coppa Italia, dato che siamo in finale potrebbe essere un anno positivo. Così dobbiamo solo guardare avanti e provare a vincere tutte le partite che restano, perché non è tutto perso".