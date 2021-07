Arrigo Sacchi: "Juventus favorita. Addio Conte pesantissimo per l'Inter"

Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale italiana ed ex allenatore tra le tante di Milan e Real Madrid, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sugli allenatori che saranno i protagonisti della prossima stagione in Serie A: “Peserà tantissimo l’assenza di Conte, è un grande allenatore. All’Inter faceva tutto, anche il dirigente. Inzaghi è un allenatore preparato, lo ha dimostrato alla Lazio, ma lì faceva soltanto il tecnico.

Ora Marotta dovrà aiutarlo nella gestione. Per superare l’assenza di Conte tutta la società dovrà sforzarsi di essere più presente. Hakimi è stato fondamentale, costringeva gli avversari alla doppia marcatura. Calhanoglu ha colpi notevoli. Intanto è positivo sia stato confermato Lukaku, segnale di continuità”.

Poi sugli altri tecnici: “Mourinho? Spettacolo puro. Mou è un bravo allenatore, una persona colta. Ci farà divertire. Allegri? E’ un ottimo allenatore del calcio italiano, basato sugli episodi e sulla tattica. Lui ha le idee chiare, è formidabile a farle applicare. Sa ciò che vuole e quasi sempre lo ottiene. Vedo la Juve favorita su Inter e Milan, ha qualcosa di più. Il ritorno di Allegri ridà entusiasmo all’ambiente e poi i giovani come Chiesa, Rabiot, Kulusevski daranno un contributo maggiore. Sa come ottenere il massimo dai suoi ragazzi.

Spalletti? E’ bravo, anche se non sempre è riuscito a esprimersi al massimo. Il presidente è passionale. Tutto l’ambiente è chiamato ad un salto di qualità. Sarri? Sono certo che farà bene. Lotito ha scelto un grandissimo allenatore, starà ancora ai vertici rispettando i bilanci”.