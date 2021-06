Arnautovic: “Italia? Non ho paura. Dall’Inter ho imparato molto anche se...”

Sabato sera andrà in scena a Wembley il match Italia-Austria, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. Avversario abbastanza abbordabile per gli azzurri ma che potrebbe rivelarsi ostico. Sfida speciale specialmente per Marko Arnautovic, ex Inter e ad un passo dal Bologna. Nel corso del suo intervento in conferenza stampa, l’attaccante austriaco è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro e lanciato la sfida agli azzurri di Roberto Mancini:

"L'Italia ha sempre un posto nel mio cuore. Ho giocato nell'Inter, purtroppo non così tanto. Ma ho potuto imparare molto da giocatori come Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic, Adriano e ovviamente da José Mourinho. Sono spesso in contatto con José".

"C'è grande attesa per poter giocare contro l'Italia. Sarà difficilissimo, ma è anche fattibile. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, tanto di cappello al duo. Hanno giocato molto bene insieme per così tanti anni. Ma non ho paura. Sembra tutto segnato, ma stiamo facendo il nostro gioco e anche noi vogliamo vincere. Sono eccezionali, ma non dobbiamo avere paura nei 90 minuti".