Aria di Europeo: tutti i nerazzurri impegnati nella competizione

Domenica prossima il campionato vinto dall'Inter con 4 match di anticipo troverà la sua conclusione, e poco dopo inizierà l'Europeo che avrebbe dovuto aver luogo un anno fa. Diversi sono i giocatori nerazzurri che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Tra gli azzurri ci saranno Barella, Bastoni e probabilmente anche Sensi, che il tecnico Mancini ha messo tra i pre convocati. Questi gli unici giocatori nerazzurri che scenderanno in campo nel gruppo A, dove oltre l'Italia ci saranno Turchia, Galles e Svizzera.

Nel girono B invece Eriksen sfiderà il compagno Lukaku. I due si affronteranno rispettivamente con le maglie di Danimarca e Belgio. Nessun interista tra le fila della Finlandia e della Russia.

Si vedrà il solo De Vrij invece nel terzo girone. Il difensore con la sua Olanda se la vedrà con Ucraina, Austria e Macedonia del Nord.

Il duo Perisic-Brozovic rappresenteranno il nerazzurro nel girone D, completato, oltre che dalla Croazia, da Inghilterra, Scozia e Repubblica Ceca.

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia. Solo nell'ultima rappresentativa citata si vedrà un campione d'Italia, nello specifico Milan Skriniar.

Nell'ultimo raggruppamento, composto da Ungheria, Portogallo, Francia, Germania, non ci sarò invece nessuno.

9 quindi in totale i giocatori di Conte che prenderanno parte alla competizione internazionale durante la prima parte della prossima estate. un autentico tour de force per questi giocatori che hanno concluso la scorsa stagione ad agosto, e che non si sono praticamente mai fermati .