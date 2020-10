Argentina, le convocazioni del ct Scaloni: c'è Lautaro

Tre gol in tre partite in campionato. Ottimo inizio di stagione di Lautaro Martinez. Dopo Fiorentina e Benevento, con due gol segnati molto simili, oggi l'attaccante nerazzurro è andato in rete contro la Lazio.

Punto fermo dell'Argentina di Lionel Scaloni, Lautaro è stato convocato per i prossimi impegni contro Ecuador e Bolivia, validi per le qualificazioni al mondiale del 2022 in Qatar.

Nella lista dei convocati anche Correa, De Paul, Dybala, Dominguez, Simeone, Musso e Gomez, argentini che militano in serie A.