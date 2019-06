Argentina, il CT Scaloni sottolinea l'importanza di Lautaro

Lionel Scaloni, CT dell'Argentina impegnata in questo momento in Copa America e reduce dal ko iniziale contro la Colombia per 2-0, è stato intercettato dai da alcuni media locali.

L'ex difensore di Atalanta e Lazio ha avuto modo di parlare anche dell'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez: "E' importante e riponiamo grandi speranze in lui. Abbiamo bisogno della sua presenza in area perché contro la Colombia non c’è stata. Garantisce alla squadra tanto lavoro".