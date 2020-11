Arbitro Real Madrid Inter, fischietto affidato al sig. Turpin

Sarà un atipico scontro per evitare la "retrocessione" in Europa League quello che il prossimo 3 novembre andrà in scena tra Real Madrid ed Inter. I padroni di casa, con il solo punto conquistato contro il Borussia Moenchengladbach occupano attualmente l'ultimo posto del girone B.

Un risultato alquanto anomalo per chi come le merengues in questa competizione ha trionfato in finale più di tutti, ben tredici volte. Per quanto riguarda i nerazzurri, a pari punti col Borussia Moenchengladbach (2), vincere aiuterebbe a fare un bel balzo in avanti in classifica e ad allontanare momentaneamente lo spettro dell'eliminazione.

Nel frattempo, per il delicato match l'Uefa ha reso nota la squadra arbitrale che guiderà la gara. Il fischietto del match è stato affidato al sig. Turpin che sarà coadiuvato dai guardalinee Danos e Gringore. In veste di IV uomo ci sarà Schneider, mentre al VAR, assistito da Letexier, ci sarà Brisard.