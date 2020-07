Arbitro Inter Fiorentina, designato il fischietto per il match di San Siro

E' stata resa nota la designazione del match di campionato in programma domani sera alle 21:45. L'Inter affronterà la Fiorentina nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Ad arbitrare la sfida tra nerazzurri e gigliati sarà Giacomelli, ecco quanto si legge dal sito ufficiale della società Inter.it:



"Sarà Piero Giacomelli, della sezione di Trieste, l'arbitro di Inter-Fiorentina, gara in programma mercoledì 22 luglio alle 21:45 allo stadio “Meazza" e valida per la 35esima giornata di Serie A.

Giacomelli avrà come assistenti Fiorito e Villa. Il Quarto Uomo dell'incontro sarà Doveri. Il VAR Banti, l'assistente VAR Schenone".