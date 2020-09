Arbitro Benevento Inter, Piccinini sostituisce Fourneau

C'è stato un leggero cambiamento nella sezione arbitrale che dirigerà Benevento-Inter. Il fischietto del match infatti, non è stato più affidato al sig. Fourneau, bensì al sig. Piccinini. Questo il comunicato pubblicato dall'Associazione Italiana Arbitri sul proprio sito:

"Si comunica che gli Arbitri Fourneau e La Penna, designati come Arbitro e Quarto Ufficiale per la gara Benevento – Inter, valida per il recupero della 1ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21, saranno sostituiti dai colleghi Piccinini e Marinelli".

Ad assistere Piccini dunque ci saranno i guardalinee Mondin e Mastrodonato, con Marinelli in veste di IV uomo e De Meo in veste di assistente del VAR che sarà affidato a Nasca.