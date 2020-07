Arbitro Atalanta Inter, designato il fischietto della sfida del Gewiss Stadium

Designato il fischietto per l'ultimo match dell'Inter in campionato: ad arbitrare la sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta ci sarà Giacomelli con il fischio d'inizio fissato per le 20:45 di domani. Peretti e Bindoni gli assistenti, al VAR Nasca. Ecco quanto si legge dalla nota pubblicata sul sito ufficiale della società Inter.it:





"Sarà Piero Giacomelli, della sezione di Trieste, l'arbitro di Atalanta-Inter, match valido per l'ultima giornata di Serie A e in programma sabato 1 agosto alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Giacomelli avrà come assistenti Peretti e Bindoni, il Quarto Uomo sarà Doveri. Il VAR dell'incontro sarà Nasca, l'Assistente VAR Mondin".