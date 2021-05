Arbitri e rimborsi, indaga la Figc! Ecco cosa è successo

Rimborsi alterati nel settore arbitrale. E' il tema della clamorosa indagine che sta scuotendo l'opinione pubblica in queste ore.

Come riferisce Adnkronos, "la Procura federale della Figc sta indagando per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali è attesa a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, la Figc si è subito attivata promuovendo un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione dei rimborsi a tutti i livelli".

Il giornalista Capuano su twitter parla di terremoto nel calcio italiano e di conclusioni in arrivo.

"La giustizia faccia il suo corso. Nel caso vengano riconosciute delle responsabilità, prendere la porta e togliere il disturbo", il duro commento dell'ex arbitro Marelli sui propri social.