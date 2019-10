Arbitraggio indirizzato domani a favore della Juve? Conte non dà alibi

Ha fatto senza dubbio discutere la direzione di gara dell'arbitro Skomina che in occasione di Barcellona-Inter di mercoledì scorso ha visto i blaugrana nettamente favoriti in molte decisioni arbitrali. Sul possibile "deja-vù" anche in Inter-Juve, Conte ha risposto:

"Arbitraggio indirizzato domani? Non confondiamo. Io sono stato il primo dopo Barcellona a dire che le decisioni che sono state prese non dovevano essere un alibi per i nostri calciatori.

Alla fine se il Barcellona ha vinto è perché ha fatto qualcosa in più di noi. Noi abbiamo fatto degli errori sulla quale costruire qualcosa di più positivo. Per me vince sempre il migliore, aldilà degli episodi".