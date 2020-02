Antonio Conte sulle condizioni di Handanovic: "Non posso rispondere"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets.

“Questa gara prima di tutto deve portare alla qualificazione, perché è la cosa più importante andare agli ottavi in questa competizione. Sappiamo che tutte le gare nascondono delle insidie, partiamo da un buon risultato dell’andata però sappiamo che le partite ricominciano da 0-0 e dobbiamo cercare di fare una buona gara, con convinzione e voglia di vincerla”.

“Penso che il calcio abbia bisogno del pubblico, di sentire attorno l’atmosfera che è la cosa più bella. Detto questo ci rimettiamo a delle decisioni prese per ordine sanitario e mi auguro che quanto prima tutto torni alla normalità. Noi eravamo molto concentrati per giocare la partita contro la Sampdoria, quindi il fatto che sia stata rinviata ha cambiato un po’ di situazioni ma al tempo stesso ci siamo allenati, ci stiamo preparando per continuare questo ciclo di partite che ci vedrà impegnati, e poi alla fine di questo ciclo di gare vedremo cosa l’Inter potrà dire”.

“Queste sono partite che permettono di fare ulteriori test per capire se sia da un punto di vista fisico che tattico alcuni giocatori "in ritardo" come possono essere Sanchez per via dell’infortunio e Eriksen perché arrivato da tre settimane, stanno progredendo ed entrando sempre di più in quello che vogliamo sia nella fase offensiva che difensiva e vedere dal punto di vista fisico che tipo di condizione hanno raggiunto”.

“Questa è una fase di stagione, tutti i cicli che affrontiamo in base ai risultati determinano l’andamento della stagione. L’ho detto all’inizio di questo ciclo che è bello tosto e forte, che solo alla fine sapremo che ambizione potremmo avere, in che posizione saremo e che tipo di situazione andremo ad affrontare”.

Sulle condizioni di Samir Handanovic. Ci sarà con la Juventus?: "E' una domanda a cui oggi non posso rispondere".