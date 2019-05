Antonio Conte: "I tifosi si chiederanno perché proprio io"

Antonio Conte è stato ufficializzato questa mattina alle 6, in concomitanza con la Gazzetta dello Sport. Pochi minuti fa è stato pubblicato il video di presentazione, ennesimo capolavoro di Inter Media House. Il tecnico pugliese, in macchina, è atteso da Zhang Jr., nel mentre si rivolge ai tifosi:

“Finalmente. Si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me altrettante. Ma non vedo l’ora. Un club che non è da tutti, con i suoi tifosi che si chiederanno ‘perchè proprio io?’. Perché condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame e la determinazione. Ora tocca a me. Ci sono Inter!”.