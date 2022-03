Antonio Conte, altro premio speciale dopo la super annata in nerazzurro

Antonio Conte, altro premio portato a casa.

Dopo la grandissima annata in nerazzurro conclusasi con la vittoria del 19° scudetto, titolo che mancava nella Milano nerazzurra da 10 anni, Antonio Conte porta a casa un altro prestigioso premio.

Dopo le tre panchine d'oro vinte con la Juventus, una panchina d'argento e un'altra panchina d'oro vinta con il Chelsea, Antonio Conte vince la sua quarta panchina d'oro per la stagione 2020/2021. Con questo prestigioso trofeo, Antonio Conte aggiunge un altro tassello che lo porta ad essere l'allenatore più vincente nella storia della Serie A.

Le votazioni per la panchina d'oro sono state effettuate dagli altri allenatori e Antonio Conte ha totalizzato l'86% delle preferenze. Sulla gazzetta.it leggiamo le parole del presidente FIGC Gabriele Gravina "Si tratta di un riconoscimento prestigioso e in un calcio in continua evoluzione, auspico che questi grandi allenatori siano da sprone e da esempio per le nuove generazioni, soprattutto nel campo della formazione e dell'aggiornamento costante". Il secondo classificato, e vincitore della panchina d'argento, è Alessio Dionisi attuale allenatore del Sassuolo: la scorsa stagione ha portato l'Empoli alla promozione in Serie A, classificandosi primo in classifica della Serie B.

Il premio è stato consegnato ad Antonio Conte direttamente a Londra, queste le sue parole "Sono felice perché si tratta di un premio datomi dai colleghi tecnici. Desidero condividere questo riconoscimento con lo staff e con i giocatori che mi hanno accompagnato nel percorso della scorsa stagione all'Inter".