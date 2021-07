Antonello: “Socios.com conferma la crescita e l’appeal del marchio Inter”

L'Inter ha ufficialmente annunciato la partnership con Socios.com, società statunitense leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain per lo sport e l'intrattenimento. La prima apparizione del nuovo sponsor sulla maglia nerazzurra avverrà nel corso della Florida Cup, in programma dal 26 al 29 luglio .Accordo raggiunto per circa 20 milioni di euro a stagione.

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha detto: "Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega a un marchio leader nel suo settore. Questo accordo conferma la crescita e l'appeal del marchio Inter, nonostante tutte le sfide che il Club sta affrontando nel periodo pandemico. Questa maglia è di particolare importanza per noi, perché è la prima con lo Scudetto sul petto dopo tanti anni di attesa: è una nuova tappa del nostro percorso e siamo felici di festeggiarla insieme a Socios.com e a tutti i nostri tifosi".

Sull'argomento è intervenuto anche Luca Danovaro, CMO del club nerazzurro: "La nostra partnership con Chiliz e Socios.com è solidamente basata su valori fondamentali che condividiamo: tecnologia, innovazione e vicinanza ai nostri tifosi".

"Le entusiasmanti attivazioni che stiamo progettando insieme ci permetteranno di riuscire a coinvolgere le giovani generazioni di tutto il mondo, un obiettivo che per noi è diventato ancora più chiaro in questi mesi, quando abbiamo sentito il sostegno incontenibile di tutti gli interisti anche con gli stadi chiusi".