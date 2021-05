Antonello: "Siamo fiduciosi di garantire una squadra da scudetto"

A margine della premiazione del premio Camuna 2021, in cui è risultato vincitore, il CEO dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato della situazione dell'Inter e di cosa i tifosi si devono aspettare per la prossima stagione.

Ecco le sue parole riportate da Calcio&Finanza.it: "Sono giornate anche di felicità perché arriviamo da un successo importante, il ritorno dello Scudetto a Milano. Oggi è una ulteriore opportunità per festeggiare questo successo. Poi come tutti i business le giornate sono impegnative a 360°".

Su Simone Inzaghi: "Si sta lavorando per trovare una soluzione corretta, siamo fiduciosi. L’importante è dire che abbiamo un progetto e una strategia. Chiaramente durante il percorso, come tutte le strategie, ogni tanto ci si ritrova a dover rivedere i programmi ma siamo altrettanto fiduciosi che con la nuova stagione riusciremo a garantire una performance sportiva all’altezza della squadra che ha appena vinto il campionato".

Sull'obiettivo per la prossima stagione: "Obiettivo Scudetto? L’obiettivo è figurare sempre nelle prime posizioni, la competizione diventerà sempre più difficile perché tutte le squadre si andranno a rinforzare. Il nostro obiettivo è dare stabilità e continuità al club. La situazione, è inutile negarlo, non è semplice per l’Inter così come per tutti i club in Europa, l’industria calcio sta soffrendo come tutti i settori. Di conseguenza bisogna bilanciare la parte sportiva e quella economico-finanziaria".

Sullo stadio: "Non ci sono novità, stiamo procedendo con la predisposizione della documentazione che il Comune ha richiesto. Rimane un progetto strategico per il club così come per il Milan. È un momento in cui investire in questo progetto darebbe un nuovo slancio anche per tutta la città di Milano. Riteniamo opportuno che si possa arrivare a una decisione, il Comune deve esprimersi sulla pubblica utilità e non appena lo farà proseguiremo nel progetto. Siamo fiduciosi che si procederà in tal senso".