Antonello, importanti dichiarazioni:"Proseguirà il programma di investimenti"

Il CEO Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato al termine dell'assemblea degli azionisti. Il benessere economico del club permetterà importanti investimenti futuri, sia per le infrastrutture che per il rafforzamento della squadra.

"Il bilancio consolidato del club per la stagione 2018/2019 si conclude in maniera estremamente positiva con il fatturato più alto della nostra storia. Questo garantirà al Club di proseguire nel programma di investimenti nel rafforzamento della squadra, nelle infrastrutture e in tutti gli asset strategici per la crescita della società. Tra questi il progetto per il nuovo San Siro, un progetto di innovazione e progresso, valori che sono nel DNA del nostro Club e della nostra città".