Antonello, il CEO interista cita alcuni fattori per abbattere il Meazza

Lo scenario che sta prendendo forma è quello che milioni di tifosi e amanti di questo sport temevano. Inter e Milan però, tramite il CEO Alessandro Antonello e il Presidente Paolo Scaroni hanno spiegato perché sarebbe bene cambiare "casa".

In particolar modo, il dirigente nerazzurro si è voluto soffermare sulla scarsa "comodità" di cui godono alcune zone dell'attuale Meazza. "Non ci sono spazi a disposizione. La visibilità nel primo anello è ridotta. Per muoversi, gli spazi tra una fila e l’altra sono molto limitati. Ci sono 50 mila persone allo stadio che non dispongono dei servizi idonei".

Questo è quanto riferito da Antonello. Insomma, il nuovo impianto che ospiterà le partite casalinghe di Inter e Milan sarà uno stadio concepito ad hoc per garantire a tutti gli spettatori di godere di ogni comfort.