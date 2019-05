ANSA - No comment di Spalletti riguardo l'esonero, potrebbe intervenire...

Luciano Spalletti, da oggi, non è più l'allenatore dell'Inter. Antonio Conte, con ogni probabilità sarà il suo successore. Il tecnico di Certaldo, contattato dall'ANSA, non ha però voluto rilasciare dichiarazioni in merito all'accaduto. Potrebbe salutare il popolo nerazzurro tramite Instagram, come già accaduto in occasione della vittoria contro l'Empoli di domenica scorsa.

