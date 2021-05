(Ansa) Conte, destino già deciso, non sarà necessario nessun incontro

Conte sta riflettendo sul suo futuro dopo la vittoria dello scudetto festeggiato con tutta la squadra domenica scorsa. Il tecnico ha più volte fatto sapere che avrebbe voluto parlare con la proprietà per capire quali saranno i piani per la prossima stagione, per poi prendere una decisione. Poi, di fatto,ha smetto di parlare a margine delle partite.

Ora, riporta Ansa, sembra che sia già tutto deciso, senza necessità di alcun incontro con Zhang. Le strade di Conte e dell'Inter starebbero per separarsi.

"La societa' nerazzurra deve far quadrare i conti per evitare conseguenze drammatiche e questo implica un piano di tagli e cessioni anche eccellenti. Un ridimensionamento che Conte non puo' approvare e che lo spinge a trovare una soluzione per una separazione consensuale. Con ogni probabilita' entro sabato gli accordi saranno definiti senza la necessita' di ulteriori incontri con i vertici societari. (ANSA)."