Angelo Alessio:" Conte è lo stesso. Non c'è posto per Eriksen nel 3-5-2"

L'ex vice di Antonio Conte alla Juventus, Angelo Alessio, ha detto la sua su Antonio Conte e su alcuni singoli della rosa interista ai microfoni di TMW Radio:" Conte non è tanto diverso rispetto a quando ero con lui. La determinazione c'è sempre e farà di tutto per vincere all'Inter. I nerazzurri sono una di quelle squadre che possono solo crescere e potranno provare a prendere qualche trofeo. Antonio sceglie bene il sistema di gioco con cui giocare in base ai suoi principi e alle caratteristiche di chi gioca. Al Siena abbiamo iniziato con il 4-2-4, poi il 4-3-3 e infine il 3-5-2, al Chelsea facemmo il 3-4-3. Giusto che un allenatore porti le proprie idee, ma in passato ha cambiato anche in base a chi aveva a disposizione. Se il 3-5-2 è il sistema che gli da più garanzie, giusto che vada avanti così".

Su Vidal:" Per alcune cose è lo stesso: veemenza, voglia, generosità. Secondo me Antonio all'inizio gli aveva chiesto compiti diversi, ma se fa la mezz'ala con compiti di inserimento può essere davvero devastante. Per me in futuro lo vedremo più spesso in quel ruolo".

Su Eriksen:" Conte ha una coppia di attaccanti molto forti e giocando con il 3-5-2 non ha una collocazione. All'inizio lo ha inserito nel 3-5-2. Non si discute il valore del giocatore, semmai si discute sull'aspetto tattico: in quel modulo non c'è posto per lui".