Andreazzoli: "Scudetto? L'Inter dovrà lottare ad armi pari con la Juve"

La Serie A è ripartita e con essa arrivano anche i primi pronostici sulle possibili rivali della Juventus in ottica scudetto. Anche l'ex allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha espresso il suo parare sulla lotta al vertice, ipotizzando un duello ad armi pari tra i bianconeri e l'Inter. Ecco le sue parole, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web:

" Non è mai facile arrivare alla vittoria, ma l'Inter dovrà lottare ad armi pari con la Juventus, dopo che la scorsa stagione si è conclusa con un divario. Conte potrà far tesoro di una stagione di lavoro alle spalle, ma tanto dipenderà anche dal mercato."

L'allenatore toscano dunque prevede una lotta a due per lo scudetto, un po' come predetto da tanti altri addetti ai lavori nelle scorse settimane. Adesso però si torna in campo e saranno i risultati a parlare.